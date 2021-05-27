Galatasaray Spor Kulübü başkan adayı Burak Elmas projelerini anlattı - Son Dakika

Galatasaray muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüple ilgili projelerini ve çalışmalarını anlattı.

"2020 YAZINDA HAREKETE GEÇTİK"

Son dönemde Galatasaray'ın kendi ilkelerinden uzaklaşması ve kulübün içinde bulunduğu olumsuz finansal durumdan dolayı çok büyük rahatsızlıklar duyduğunu belirten Burak Elmas, "Bu konular sadece benim değil, camianın ortak rahatsızlığı. Bir çözüm yaratmaya çalıştık, bu kesinlikle adaylık yürüyüşü değildi. Çözümler bulmaya çalıştık. Süreçte gördük ki bulunan çözümlerin Galatasaray'ı buradan çıkarması mümkün değil. 2020 yazında ben ve arkadaşlarım; camianın geçmişinde başkanlık yapmış isimlerle, başkan adaylığı için ismi geçenlerle görüşme yaptık. Hepsine şunu söyledik; Galatasaray'ın problemleri konusunda hemfikir olalım, beraber buradan çıkaralım. Aydınlık bir gelecekte yaşamaya devam edelim. Hedefimiz buydu. Geçmişteki alışkanlıklarla son anda ortaya çıkan yönetim adayları, Galatasaray'ı bu sorunlardan kurtaramaz. Hazırlanmak lazım. Yaptığımız görüşmelerde büyüklerimize böyle bir mücadelede olup olmayacağını, tavsiyeleri olup olmadığını sorduk. Aday olmayacaklarını söylediler. Ben de arkadaşlarıma biz yola çıkıyoruz dedim. Eylül 2020'de yola çıktık." İfadelerini kullandı.

"GENİŞ BİR EKİP KURDUK"

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, bilinen isimler dışında Galatasaray'ın çok büyük insan kaynağına sahip olduğunu ve çoğuna ise kulüpte hizmet şansı verilmediğini belirtti. Elmas, "Ben bu kişilere ulaşıp daha önce birçok problemi çözmüş insanları buldum. Bu insanların hepsi Galatasaray'ı değerleri için seviyor, bu durumdan da çok rahatsızlar. Böyle bir mücadelede isimlerini koymaktan imtina etmiyorlar. Bu, beni çok ümitlendirdi. Çok geniş bir ekip kurduk. 90 kişiden fazla bir ekibimiz var. Sorunlara göre bir ekip oluşturduk. Ekim ayından beri çalışıyoruz. Haftada 2-3 toplantı yapıyoruz. Görev bize verilirse nasıl çalışacağımızı da gördük. Bütün insanlarla bire bir konuştum." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR MÜCADELEYE GİRİYORUZ"

Galatasaray'ın en zor döneminde aday olduklarını vurgulayan Burak Elmas, "Asla popüler olmayacağız ve büyük bir mücadeleye giriyoruz' dedim. Galatasaray bir spor kulübü. Birçok branşı Türkiye'ye getiren kulübüz. Galatasaray'ın bir problemi öncelikli hale getirerek çözme imkanı yok. Bütün problemleri aynı anda organize olarak çözebiliriz. 20-25 tane kronik sorun var. Herkes kendi alanındaki çözümlerle ilgilenebilsin diye bu kadar geniş bir ekip kurduk. Yönetim problemini çözmeden finansal problemleri çözemezsiniz. Önce problemleri doğru tespit etmek lazım. 100 günlük bir plan oluşturduk. Harita oluşturduk. 1. günden itibaren düğmeye basacak şekilde hazırız." dedi.

FLORYA'NIN RUHUNU KEMERBURGAZ METİN OKTAY SPOR KOMPLEKSİNDE YAŞATACAĞIZ

2020 Eylül ayında çalışmalara başlanan Özen Kuzu önderliğinde yürütülenKemerburgaz Metin Oktay Spor Kompleksi projesi tamamlandı. 85.000 metrekarede kurulan kampüs futbol, valeybol, basketbol branşlarındanki altyapı ve takımlara hizmet verecek. Kampüs Galatasaray SporKulübu'nun tüm sportif faaliyetlerini bir araya getirerek Türkiye'nin en modern spor komleksi olmaya aday. Buras Elmas, "Florya'nın ruhunu Kemerburgaz Metin Oktay Spor Kompleksinde yaşatayacağız." dedi.

TEVFİK FİKRET SPOR VE YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ

Galatasaray Spor Kulübü başkan adayı Burak Elmas düzenlediği toplantıda sarı kırmızılı camiaya yeni bir spor salonu müjdesi verdi. Elmas, "Galatasarayımızın çok önemli değerlerinden Tevfik Fikret'in ismini vermeyi arzu ettiğimiz bir spor ve eğlence merkezi çalışması yaptık. 25 kişilik mimar ekibiyle çalıştık. 3 katlı, 15 bin metrekare ticari alana sahip, stadımızla bağlı dev bir merkez olacak. Dış görünüşü de çok etkili olacak. Çok detaylı çalıştık. Basketbol tarafına da çok etkisi olacak. Erkek basketbolun 32 milyon, kadın basketbolun 11 milyon gibi bir bütçesi var. Bir A.Ş. kurma planımız var. Buradan gelecek ek gelirlerle basketbolumuzun yeniden yenilmez armada olması için uğraşacağız." İfadelerini kullandı.

"SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ YAPTIK"

Galatasaray Spor Kulübü başkan adayı Burak Elmas, finansal yapıyı güçlendirmek için yapacakları sponsorluk anlaşmalarının hazır olduğunu belirtti. Burak Elmas, "Tevfik Fikret Spor ve Yaşam merkezinin ticari alan gelirleri ve isim hakkı için görüştük. Hedef belirledik. 10 senelik 17 milyon euro gibi bir geliri olacak. İsim sponsorluğu da olacak. Özellikle 6. senesinden sonra branşlara çok ciddi katkılar olacak. Branşlar için sponsorluk görüşmeleri de yaptık. Birinci amacımız spor yaptırmak. Bütün branşlar için ekipler kurduk. Beyaz sayfa adıyla yeni bir plan kurduk. Hedef sponsorlar belirleyip onlarla görüşmeye gittik. Onların da sözü olması lazım. Kulüp ile marka arasında bir uyum olmalı. Çok yetkin, tecrübeli arkadaşlarımız var. " şeklinde konuştu.

"YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEYİ SÖYLEMEDİK"

Galatasaray Spor Kulübü başkan adayı Burak Elmas seçim sürecine yönelik de açıklamalar yaptı. "Seçim döneminde oy almak için verilen sözler dolayısıyla güven mekanizmasında bozulma olmadı" diyen Burak Elmas, "Yapamayacağımız hiçbir şeyi söylememeye karar verdik. Galatasaraylılara doğruyu söylememiz lazım ki beraber yürüyelim. Görev bize verilirse 3 sene için veriliyor. Mevcut sorunlara ve 3 senede bunların ne kadar çözülebileceğine baktık. Bunları da hep kurumsal yapmaya özen gösterdik. Biz yönetimlerin stratejisiyle değil, Galatasaray'ın kendi stratejisiyle yönetilmesini doğru buluyoruz. Galatasaray'ın bir stratejisi olur, şeffaf olur ve genel kurulda sunulur. Her gelen yönetim bir öncekinin yaptıklarını bozabiliyor. Hiçbir şirketin stratejisi başına gelen adama göre değişmez. Bize verilen yetki 3 sene olacağı için yapacaklarımızı belirledik ve bunları yapacağız. Bizden sonra geleceklerin de devamlılığı sağlamasını istiyoruz, o yüzden Galatasaray'ın stratejilerini oluşturup onların uygulanmasını istiyoruz." İfadelerini kullandı.

"Galatasaray Kadın Futbol Takımı'mızı kuracağız"

Burak Elmas, seçilmeleri halinde Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı kuracaklarını dile getirerek, "Galatasaray'ın kadına verdiği önem, kadının hayattaki rolüne verdiği önem ve toplumdaki başarısına verdiği önem sebebiyle Galatasaray Kadın Futbol Takımı'mızı kuracağız. Kadın futbol takımımızın sponsoru da hazır. Göreve geldiğimiz takdirde hemen kadın futbol şubesini hayata geçirerek, orada da Avrupa'da çapında ciddi başarı elde etmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı. Elmas, sarı-kırmızılı erkek ve kadın basketbol takımları için de iki ayrı sponsorluk anlaşması yaptıklarını sözlerine ekledi.