Galatasaray-St. Johnstone

Galatasaray ile İskoçya temsilcisi St. Johnstone arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Babel, Mustafa Muhammed

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane