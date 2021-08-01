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Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.08.2021 22:21
Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ağırlığı U-19 oyuncularından kurulu takım ile 90 dakikalık çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.

(İHA)

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, İskoçya, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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