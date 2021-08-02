Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve teknik çalışma gerçekleştirildi. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.