Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam St. Johnstone ile oynanan ilk maçta 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik varyasyonların üzerinde durulan bir çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarına yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. -İHA-

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