Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

- Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

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