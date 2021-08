Galatasaray-St. Johnstone maçına doğru - Fatih Terim (4) - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İskoçya ekibi St. Johnstone ile yarın yapacakları UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçını kazanmak ve üst üste iki turu geçerek grup aşamasına kalmak istediklerini söyledi.

Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına yeni transfer Berkan Kutlu ile katıldı.

Açıklamalarına ülkedeki yangınlarla ilgili sözleriyle başlayan Terim, "Şu yangın belasından inşallah bir an evvel kurtuluruz. Çok iyi bir yeşilciyim. İnsanın canı ciğeri yanıyor gibi bir durum var. Ailemle konuşuyorum, oradan görmek çok daha acı verici. İnşallah bir an evvel sonlandırırız. Bir daha böyle bir şey yaşamayız. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü, yarınki rakipleri St. Johnstone hakkında, "Ligde bir maç oynadılar, o da deplasmanda. Seyretmesi zordu. İskoçya'ya gitme imkanımız yoktu. Buna rağmen bir ana fikir çıkardık. Özellikle temaslı oyunda çok iyi oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Mücadelesi üst seviyede olan bir takım, kolay bir maç olmayacağını da düşünüyorum. Açıkçası arkadaşlarımıza verebileceğimiz tüm bilgileri de verdik. Analiz ekibimiz çok ciddi çalıştı. Her rakibimize saygı duyuyoruz, İskoç ekipleri özellikle bu tarihlerde çok endişeli günler çıkarmıştır Türk takımlarına. Bazı sürprizler olmuştur. Ona denk gelmek istemiyoruz. Tüm ciddiyetimizle turu geçip, diğer turu da geçip gruplara kalmak istiyoruz. O düşünce içinde oynayacağız." açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun futbolcuları Oğulcan Çağlayan'la ilgili verdiği kararı eleştiren Terim, şöyle konuştu:

"Başkan yardımcımız Sayın Rezan Epözdemir'i izledim. Kararın verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında herkese doyurucu bilgiler verdi. Hem Galatasaraylılar hem kamuoyu bilgilendi diye düşünüyorum. Ben işin teknik tarafında kalmak istiyorum, çıkıp nezaket içerisinde kulübünü savunan bir başkan, yönetim ve hukukçu görüyorum. Sonuç itibarıyla da Oğulcan benim yararlanmak istediğim bir oyuncu. Şöyle bir tablo var, UEFA lisans veriyor, TFF bu lisansı onaylamıyor, vermiyor ve Oğulcan Avrupa kupas'nda oynamıyor. Düşünülmesi gereken mi desem komik mi desem... Bu konuyu zaten biz Tahir Kıran başkanla çözeriz, çözülür bu konu. Oradan bir sıkıntımız yok da mantığa uymuyor. Oynadığımız uluslararası bir maçta uluslararası konulara müdahale edecek federasyon UEFA ve FIFA, onlar tamam diyor ama sizin futbol federasyonunuz izin vermiyor ve oyuncu oynayamıyor. Açıkçası bu beni üzüyor. Sezon başı beyaz sayfada ve kendi alanımda kalmak istiyorum. Diğer alanı dolduran ve o konuda ihtisas sahibi olan arkadaşlarımız gerekli şekilde konuşuyor."

Berkan, Taylan ve Kerem ilk 11'de

Fatih Terim, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'na yarın ilk 11'de şans vereceğini açıkladı.

Yeni transferleri Berkan Kutlu'nun altyapıdayken yanına gelip sohbet ettikleri günle ilgili sözlerinin hatırlatıldığı Fatih Terim, "Çok mutlu oldum. O kadar da güzel anlattı ki... Çok da hoşuma gitti, cevapları, bakış açısı, çok genç yaştaki olgunluğu ve iletişimi. Kendine güvenini zaten biliyoruz. Bir kabuk değişimine gidiyoruz demiştik, onların iyi örneklerinden biri. Yarın da kendisini oynatacağım. 10 antrenmanı bile olmadı ama bir hazırlık maçı oynadık altyapımızla. O kadar hazır ki sadece fizik olarak değil, mental olarak da hazır. O yüzden baskıya verdiği cevap da ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın bu tip oyuncularını çoğaltacağından emin olabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Terim, sakatlıktan dönen Taylan Antalyalı'nın durumu hakkında ise "Scott ile beraber düşündüğümüzde işin fizik kısmının çıkan analizlerinde Taylan'ın bir hayli önde olduğunu gördük. Kendi özel çalışıyordu, son bir haftadır bizimle çalışıyor. Taylan'ı da yarın oynatacağım. O yüzden Taylan gibi Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var. Bazı oyuncuları maç kondisyonuyla hazırlayabilirsiniz. 24 günde 7 maç oynayacağız. Sezon başı için çok ağır. 4 Avrupa, 3 Türkiye Ligi. Talihsiz olanı 3 deplasman üst üste oynayacağız. Bunları düşündüğümüzde her oyuncuya ihtiyacım var. Teknik adamlarda her oyununun karnesi vardır, kim nerede nasıl davranır, nasıl tepki gösterir o yüzden yanılma oranımız çok azdır. Kendi adıma en azından yanılma oranım azdır. Bazı oyuncular yanıltmaz, onlardan biri de Taylan. Taylan'a da söylüyorum çok sızlanma gibi bir lüksü yok. Yıllarca çok oynamadığı için farkı kapatsın diye düşünüyorum. Çok oynadım diyen oyuncu grubundan hoşlanmadığımı söylerim." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili gelen bir soruya ise "Kerem çok kıymetli bir oyuncumuz. Her gün gelişecek, doğru oynamayı öğrenecek. Bu, kendisine çok önemli bir performans artırımı sağlayacak. Eylül ayının 1'inden 8'ine kadar olan bölümde takımımıza yeni oyuncular katmayı düşünüyoruz. Her saniye her gün Galatasaray'dan bir şey bekleyebilirsiniz. Buna kararlıyız. Her gün bu konuda başkan bizzat ilgilendiği için kafamızdaki yapıyı kurmak için en ekonomik şekilde Galatasaray'a, ileride bugün de orta vadede çok şey katacak şekli oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle bakınca Kerem bizim için değerli oyuncularımızdan biri. Kerem de yarın oynayacak. Hakikaten yorulacak, ona çok iş düşecek ama o kadar istemeli ki... Bu genç yaşında zaman zaman dinlenecek zaman zaman oynamayacak ama bizim için güvendiğimiz, önem verdiğimiz ve ileride birkaç rolü oynayabilecek bir oyuncumuz." şeklinde yanıtladı.

Yeni transferlerden Alexandru Cicaldau ile uzun vadeli bir sözleşme yaptıklarını hatırlatan Fatih Terim, "Oynasaydı iyi olurdu ama uzun vadeli sözleşme ile gerekli mesajı verdik. Gruplarda ayrıca oynayacak. İnşallah buradan sonra Randers'i eleyerek UEFA gruplarına kalmak en önemli hedefimiz. Orada rahat rahat oynayacak. Kendisi ile ilgili olan planımızı 5 sene sözleşme imzalamak gösteriyor. Orada iki maçı düşünecek halimiz yoktu. Umarım Galatasaray'da olduğu süre boyunca o kadar güzel işler yapar ki biz bu iki maçı hatırlamayız." ifadelerini kullandı.

Falcao ve Feghouli açıklaması

Terim, Başkan Burak Elmas'ın takımdan ayrılmasını istediklerini açıkladığı Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile ilgili şunları kaydetti:

"Başkanımızın kulübümüzün yeni model yapılanmasında söylediği bir cümle var, maliyet politikamız gereği yüksek ücretlerin karşılanamayacağı gibi bir ifadesi var. Falcao ve Feghouli, Galatasaray'a hizmet etmiş, değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal kabul etmeliyiz. Kulüp olarak özellikle Florya'da son yıllarda ayrılan oyuncularımızla ilgili hepsine çok güzel veda ettik. Altı ay kadroya yazmadığımız Nagatoma nasıl gitti. Onyekuru ile nasıl vedalaştığımız hepinizin hafızalarında, kulüp kararıyla takımımızdan ayrılan Belhanda'nın nasıl yolcu edildiğini hepiniz biliyorsunuz. Buna önem veriyoruz. Galatasaray'ın eski oyuncularını hatırladığınızda ne demek istediğimi çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Galatasaray'ın bir elçisi gibi oradan beyanatlar veriyorlar. Bu bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Gelirken karşılamayacağız, giderken yolcu edeceğiz. Böyle büyük oyuncuların sizi hatırlamasını istiyorsanız, buna önem vermeniz gerekiyor. Umarım en kısa zamanda hem kulübümüz hem de oyuncularımız adına yakışan bir çözüm bulunur ve konu sona erer."

Galatasaray Teknik Direktörü, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Morutan'la ilgili, "Morutan'la ilgili fikrimi belirtmiştim. Ben de Sayın Başkan da işin ekonomik boyutunu çok açık ifade ettik. Öyle bir rakam vermeyiz dedi Sayın Başkan. Morutan'ı beğeniyoruz eyvallah konu nereye gider bilemem ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var. Galatasaraylılar daha rahat anlayacaktır. Bu seneki mottomuz şöyle olsun istiyorum, formayı kapanın bırakmadığı bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız. Verdiklerim bırakmasın. Bırakırsa da zor alacağını bilsin. Böyle bir takım istiyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Terim "Geçen iki sezona göre daha neşeli gözüküyorsunuz. Bunun sebebi nedir?" sorusuna ise "Belki ceza kalkmıştır ondandır. UEFA cezası. Ben mutlu olduğumda ifade eden, mutsuz olduğumda bunu da gösteren bir insanım. Dışarıya bu enerjiyi veriyorsam çok mutlu olurum. Millet diyor ya gülmüyor diye, çok iyiyim Allah'a şükür. Her geçen gün daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Mutlu insanların performansları da daha mükemmel olur. Bunun yorumunu herkes kendine göre neyi gördüyse yapabilir, bunu herhangi bir şeye bağlamıyorum." yanıtını verdi.

Terim, futbolu 36 sene önce bugün bırakmasının hatırlatılması üzerine ise "Bugün kulübüm de paylaşmış, çok düşünceliler, çok nazikler. 36 sene gibi bir süre geçmiş, Merve küçücük kucağımda takım kaptanlık bandını da takmış. Faruk Bey'in organize ettiği helikopter ile gelirken kapı açık bana sorun. Sarı-kırmızı forma görünsün diye kapıyı açtılar, o yükseklikte bana sorun. Santraya indiğimiz santradan kalktığımız öyle bir veda. Full seyirciye ki Mehmet Ali Yılmaz Bey, Trabzonspor'u benim ricam üzerine Almanya'dan getirtmişti. Ben sonra onun Güneş gazetesinde çalışarak ona teşekkür ettim. Yine teşekkür edeyim. Galatasaraylılarla beraber futbol hayatımı noktalamıştık. Bugün bir nostalji yaşadım. Hele Galatasaray olunca insan daha da gurur duyuyor. Benim böyle 4 Ağustos, 4 Eylül böyle gidiyoruz, Allah herkese böyle bir şey nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Berkan Kutlu: "Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, "Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum." diyerek sözlerine başladı.

Avrupa'dan da transfer teklifleri aldığını açıklayan Berkan, "2018'de bir anım var, ağabeyimle birlikte hoca ile fotoğraf çektirmek istemiştik, hoca beni kırmayıp benimle 5 dakika sohbet etmişti. Altyapı oyuncusuydum, o zaman Galatasaray hayalim daha da güçlenmişti. Hocanın altyapı oyuncusuna verdiği değeri görünce... Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Hoca bana değer verdi ve hayatla ilgili konuştuk. Çok mutluyum. Menajerimle konuştuğumda 'Galatasaray seninle ilgileniyor.' dedi, çok heyecanlandım. Galatasaray gibi hayalimdeki takım kapıyı çaldığında menajerime her gün soruyordum, 'Oldu mu, oldu mu?' diye, olunca da İstanbul'a geldim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in görev vereceği her yerde oynamaya hazır olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Çok farklı duygular yaşıyorum. Ama bildiğiniz üzere maç da var. Her şeyi karışık yaşıyorum ama profesyonel oyuncuyum, kendimi en iyi şekilde maça hazır tutmaya çalışıyorum. Hocamız da gerekli taktik ve teknik bilgiyi bize iletti. Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim. İlk gün böyle olacak ve son güne kadar böyle kalacak. Baskı bence bir ayrıcalıktır. İnsanın baskı ya da beklenti olmadığında hayatta çok hedefi olmadığı anlamına gelir. Hazır mıyım, yarın göreceğiz, çok çalışmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Berkan Kutlu, "Altyapıdayken Galatasaray'dan idol olarak gördüğün isim kimdi?" sorusuna ise "Anım var, İsviçre Genç Milli Takımı'nda bize bir ödev verilmişti, rol modeli çizme gibi. Benim de o zaman Galatasaray'dan çok modelim oldu ama Felipe Melo beni çok etkilemişti ve onu çizmiştim. Bu yakın dönemde Felipe Melo diyebilirim. İdollerle oynamak çok farklı bir duygu olur. Ama tabii ki o Felipe Melo, ben Berkan Kutlu'yum buraya Berkan Kutlu olarak geldim." yanıtını verdi.