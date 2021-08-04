Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır - Son Dakika

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Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı, koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.

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