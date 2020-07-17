Galatasaray stadı dezenfekte edildi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında; Türk Telekom Stadyumu'nun soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu, Galatasaray Televizyonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık tedbirleri kapsamında yayınladığı yönerge uyarınca, maçta görev alacak olan tüm personel de koronavirüs testine tabi tutuldu.