Galatasaray Stadyumu'nda 3 kişinin yaralandığı vincin devrilme anı kamerada - Son Dakika

Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde yaşanan olayda çalışma yapan vinç, bir anda devrilmiş, vinç sepetinde bulunan 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, vincin devrilme anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vincin hızla yere devrildiği görülüyor.

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