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Galatasaray Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Galatasaray Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı

23.11.2021 13:28
Galatasaray Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı

Galatasaray NEF Stadyumu girişinde vinç devrildi.

Galatasaray NEF Stadyumu girişinde vinç devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde yaşandı. Stat girişinde çalışma yapan vinç, bir anda devrildi. Olayda vinç sepetinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.

(Doğancan Cesur/ İHA)

Galatasaray Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı
Galatasaray Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı

Galatasaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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