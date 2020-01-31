Galatasaray, Steven Nzonzi'nin ayrılığını açıkladı!

İşte Galatasaray'ın açıklaması;



Steven Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."



RENNES İLE ANLAŞTI



Ligue 1 ekibi Rennes, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshettiği Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.



