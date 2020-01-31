Galatasaray, Steven Nzonzi'nin ayrılığını açıkladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Steven Nzonzi'nin ayrılığını açıkladı! - Son Dakika Spor

Galatasaray, Steven Nzonzi'nin ayrılığını açıkladı!

6 saat önce

İşte Galatasaray'ın açıklaması;Steven Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.

Galatasaray, Steven Nzonzi'nin ayrılığını açıkladı!, System.String[]

İşte Galatasaray'ın açıklaması;


Steven Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."


RENNES İLE ANLAŞTI


Ligue 1 ekibi Rennes, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshettiği Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.


Galatasaray, Rennes, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:44 
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