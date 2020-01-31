Galatasaray Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor

Galatasaray Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti

11 dakika önce

Galatasaray kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Galatasaray Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti, System.String[]

Galatasaray kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.


31 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilmişti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:02 
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