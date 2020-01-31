Son Dakika › Spor › Galatasaray Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor
Galatasaray Steven Nzonzi'nin sözleşmesini feshetti
11 dakika önce
Galatasaray kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Galatasaray kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:02
Son Dakika Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli Trabzonspor, Messias ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını KAP'a bildirdi Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü