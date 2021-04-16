Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

16.04.2021 09:15
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Takımda 6 eksik

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk ve sarı kart cezalısı Ryan Babel yarın kadroda yer alamayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in forvetler Falcao, Mustafa Muhammed ve Babel'in yokluğunda hücumda Oğulcan Çağlayan ya da Halil Dervişoğlu'na görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fatih Terim ve Ümit Davala'nın cezası bitti

Galatasaray'da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, yarınki maçta saha kenarında yer alacak.

Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.

Son 6 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 6 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümdük ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 18 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Göztepe, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak - Son Dakika Spor


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