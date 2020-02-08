Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 21. hafta maçında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 21. hafta maçında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 36 puanla 20. haftayı 6. sırada tamamladı.

Kasımpaşa ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 16 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti.

Galatasaray, Kasımpaşa maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Belhanda cezalı

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Younes Belhanda, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi ile koşu çalışmalarına başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Sarı kart cezasını tamamlanan Mario Lemina da görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise yarınki müsabakada sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:26 Kaynak: AA
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