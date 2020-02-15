Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 39 puanı bulunuyor.

Ligde bir maçı ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 24 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Mariano cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Mariano Filho, maçta forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan çeyrek final rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, yarın takımdaki yerini alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, görev verilmesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek. Marcelo Saracchi'nin durumu ise bugün gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise yarınki müsabakada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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