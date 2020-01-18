Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak

Ligde ilk yarının son maçında 28 Aralık 2019'da Antalyaspor 'u ağırlayan Galatasaray, 22 gün aradan sonra taraftarının önünde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Galatasaray'da Marcao, Younes Belhanda , Mario Lemina ve Adem Büyük , yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 19. haftada deplasmanda yapılacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı takımda dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Dört futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da yabancı sınırı nedeniyle ilk yarıda tercih edilmeyerek lisansı çıkarılmayan Martin Linnes , uzun süreli sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba ve lisansları çıkartılan yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi teknik direktör Fatih Terim 'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Yukatel Denizlispor ise 6 galibiyet, 4 beraberilik, 7 yenilgiyle 22 puan topladı ve ilk yarıyı 11. sırada tamamladı.

Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla devre arasına lider Demir Grup Sivasspor 'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Galatasaray , Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk hafta müsabakasında yarın Yukatel Denizlispor 'u konuk edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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