Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk hafta müsabakasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk hafta müsabakasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Yukatel Denizlispor ise 6 galibiyet, 4 beraberilik, 7 yenilgiyle 22 puan topladı ve ilk yarıyı 11. sırada tamamladı.

Ligin ilk haftasında oynanan maçı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

İki eksik

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Florin Andone'nin yanı sıra, sıtma teşhisi konan yeni transfer Henry Onyekuru sahada yer alamayacak.

Galatasaray'da yabancı sınırı nedeniyle ilk yarıda tercih edilmeyerek lisansı çıkarılmayan Martin Linnes, uzun süreli sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba ve lisansları çıkartılan yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Dört futbolcu kart ceza sınırında

Sarı-kırmızılı takımda dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 19. haftada deplasmanda yapılacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Galatasaray 22 gün sonra taraftarının önünde

Sarı-kırmızılı takım, 22 gün sonra sahasında taraftarının önünde maça çıkacak.

Ligde ilk yarının son maçında 28 Aralık 2019'da Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 22 gün aradan sonra taraftarının önünde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Denizlispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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