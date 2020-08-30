Galatasaray, taktik çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, taktik çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, taktik çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda saat 17.00'de gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bölgesel ve takım halinde taktik oyunlar üzerinde durulan bir çalışma yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman öncesi, Adem Büyük'ün doğum günü kutlandı. Milli takımlardan davet alan Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes ve Ryan Babel antrenmana katılmadı.Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Jupp Derwall, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 19:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, taktik çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

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