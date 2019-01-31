Galatasaray Taktik Çalıştı
33 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenmanda ilk olarak salonda core stabilizasyon çalışması yapıldı. Antrenmana daha sonra sahada dinamik ısınmayla devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 14.15'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.45'te özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek maç öncesi Alanya'da kampa girecek.
Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim, kendisini ziyaret eden torunu Nil ile antrenman sahasında bir araya geldi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:07 Kaynak: İHA
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