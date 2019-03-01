Galatasaray Taktik Çalıştı
37 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15.15'te THY
'ye ait özel bir uçuşla Erzurum'a hareket ederek mücadele için bu kentte kampa girecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:31 Kaynak: İHA
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