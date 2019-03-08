Son Dakika Haberleri: Galatasaray Taktik Çalıştı

Galatasaray Taktik Çalıştı

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Taktik Çalıştı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan Japon oyuncu Yuto Nagatomo, özel program dahilindeki çalışmalarına devam etti. Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Antalyaspor, Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim'den Onyekuru'ya: Bencilliği Bırak Galatasaray Şampiyonlar Ligine Katılamazsa Kabus Gibi Tabloyla Karşı Karşıya Kalacak

Galatasaray'dan Ayrılan Rodrigues, Al Ittihad'da Hayal Kırıklığı Yarattı Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:20:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Taktik Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]