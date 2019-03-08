Galatasaray Taktik Çalıştı
1 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan Japon
oyuncu Yuto Nagatomo
, özel program dahilindeki çalışmalarına devam etti. Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:41 Kaynak: İHA
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