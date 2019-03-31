Son Dakika Haberleri: Galatasaray Taktik Çalıştı

Galatasaray Taktik Çalıştı

1 saat önce

İSTANBUL / DHAGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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İSTANBUL/ DHA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynayan futbolcular taktik çalışma yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo ise, kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:57 Kaynak: DHA

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