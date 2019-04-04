Son Dakika Haberleri: Galatasaray Taktik Çalıştı

Galatasaray Taktik Çalıştı

2 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:32 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Galatasaray, Spor
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