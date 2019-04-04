Galatasaray Taktik Çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Medipol Başakşehir, Sportif Başarılarla Kasasını Doldurdu!

Fenerbahçe Yöneticisi Burhan Karaçam: 500 Milyon Lira Toplarım

Galatasaray Babel İle Anlaştı! İşte Ücreti

Süper Ligde Haftanın Hakemleri Açıklandı