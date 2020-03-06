Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın yaptıktan sonra uçakla Sivas'a hareket edecek ve bu kentte kampa girecek.