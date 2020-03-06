Galatasaray taktik çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray taktik çalıştı - Son Dakika Spor

Galatasaray taktik çalıştı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray taktik çalıştı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın yaptıktan sonra uçakla Sivas'a hareket edecek ve bu kentte kampa girecek.


Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy'un sezon sonunda Beşiktaş'a dönebileceğini söyledi
Monaco, Onyekuru için 13.5 milyon euro istiyor Younes Belhanda sözleşmesinin yenilenmesini istiyor Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilk gol geldi! Canlı anlatım

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:10:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray taktik çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]