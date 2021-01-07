Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, son oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında tam süre alan oyuncular günü aktif yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise teknik çalışma ile başladıkları idmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise bölgesel taktik çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlığı bulunan futbolculardan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor