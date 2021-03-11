Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
11.03.2021 14:52
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının gerçekleştirildiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Kayseri'ye gidecek.
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