Galatasaray Talles Magno ve Lucas Halter ile ilgileniyor! - Son Dakika

Galatasaray Talles Magno ve Lucas Halter ile ilgileniyor!

23. haftada kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, pandemi sürecinin ardından yıkıma uğradı.

23. haftada kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, pandemi sürecinin ardından yıkıma uğradı. Sivasspor beraberliğinin ardından Beşiktaş ile sessiz bir derbi oynayan sarı-kırmızılar, araya liderin 3 puan gerisinde girmeyi başardı.

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Pandemi arasından sonra Rize deplasmanında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Cimbom, hem Fernando Muslera'yı hem de Florin Andone'yi sakatlığa kurban verdi. Gaziantep FK ve Başakşehir beraberlikleriyle; Mario Lemina ve Henry Onyekuru'yu da kaybeden sarı-kırmızılılar, son maçında da Trabzonspor'a 3-1'lik skorla boyun eğdi.



ŞAMPİYONLUĞA VEDA, TRANSFERE MERHABA!


Kaçan şampiyonluğun ardından rotasını yeni sezona çeviren Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Nagatomo ve Onyekuru ile vedalaşan sarı-kırmızılılar, Lemina, Andone, Seri, Mariano gibi isimlerle de yollarını ayırma kararı aldı.


Younes Belhanda, Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli gibi isimleri satış listesine koyan Galatasaray yönetimi, Christian Luyindama ve Marcao'ye gelecek tekliflere göre de vaziyet almayı planlıyor. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle imza aşamasına gelen sarı-kırmızılılar, yabancı transferinde Samba yapmaya hazırlanıyor.


GALATASARAYLI SCOUTLAR YİNE İŞBAŞINDA...


Marcao ve Saracchi transferlerinde geçer not alan Galatasaray scoutlarının radarına bu kez de; Vasco da Gama'lı Talles Magno ile Atletico Paranaense'li Lucas Halter takıldı. İki futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in onayından geçti.


Brezilya futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli yeteneklerden birisi olan Magno, henüz 18 yaşında... Sürati ve bitirciliğiyle adından söz ettiren genç santrfor, Galatasaray'ın olduğu gibi Avrupa'nın devlerinin de iştahını kabartıyor.


MAGNO, ASLAN'IN İŞTAHINI KABARTIYOR...


Sarı-kırmızılılar, Talles Magno için kulübü Vasco da Gama ile dirsek temas haline gelse de; 18'lik Sambacı'nın peşinde; Liverpool, Paris Saint Germain, Benfica, Sevilla, Bayer Leverkusen, Lazio ve Krasnodar gibi zorlu rakipler de yer alıyor.


Galatasaray'ın Brezilya'da temaslarını sürdürdüğü bir diğer isim olan Lucas Halter, devre arasında da sarı-kırmızılıların gündemine gelmişti. Brezilya'da; milli takımın gelecekteki stoperi olarak lanse edilen 20 yaşındaki oyuncu, U17'de forma giydiği sırada Pep Guardiola'nın ilgisini çekmeyi başarmış bir isim.


LUCAS HALTER İKİNCİ MARCAO OLACAK!


Pep ve City'nin ilgisi de azalmışken oyuncuya Parçalı'yı giydirmek isteyen yönetim, Halter'in transferini sonlandırmak için düğmeye bastı... Devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunan Cimbom, taktik değiştirdi. Kiralama formülünü devreden çıkaran sarı-kırmızılılar, oyuncuyu bonservisiyle almak için Paranaense ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. (Asist Analiz)


Gençlerbirliği, Galatasaray, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:34 

Son Dakika Spor Galatasaray Talles Magno ve Lucas Halter ile ilgileniyor! - Son Dakika Spor
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