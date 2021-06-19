Üye Girişi
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı - Son Dakika

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı

19.06.2021 00:08

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Nisan ayında yaptığı çağrıda Fatih Terim ve mevcut yönetimden görevi bırakarak Galatasaray'ın önünü açmalarını istemişti. Şirin, başkanlık seçimi öncesi sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda ise, "Hangi aday seçilirse seçilsin ilk tercihi ve önceliği bu belirsiz süreci en iyi yönetebilecek Fatih Terim hocamız olmalıdır" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşıma yaptıkları yorumlarla tepki gösterdi.

Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'in yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki çekti. Nisan ayında Fatih Terim görevi bırakmalı diyen Şirin, son yaptığı paylaşımda seçilecek başkanın Terim'le yola devam etmesi gerektiğini söyledi.

"GALATASARAY TARAFTARI SON BİR HİZMET BEKLİYOR"

Sebahattin Şirin daha önce yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı

"İLK TERCİH FATİH TERİM HOCAMIZ OLMALIDIR"

Başkanlık seçimi öncesi Fatih Terim'in takımdaki geleceğine ilişkin bir paylaşım daha yapan Sebahattin Şirin bu sefer hocayla yola devam edilmesi gerektiğini söyledi. Şirin, sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gören paylaşımında, "Hangi aday seçilirse seçilsin ilk tercihi ve önceliği bu belirsiz süreci en iyi yönetebilecek Fatih Terim hocamız olmalıdır" ifadelerini kullandı. Taraftarlar bu paylaşımın altına, "Hocaya sırt çeviren sen ve ekibindin. Çık özür dile" şeklinde yorumlar yaptı.

Sebahattin Şirin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı

Paylaşıma gelen tepkiler şöyle:

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı 23:30 Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun deliye döndü 23:00 Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun deliye döndü 22:29 "Pısırık" tartışmasında birbirini darbeden çift para cezasına çarptırıldı
Canlı yayında pahalı paltosu soruldu, Veyis Ateş ailesiyle yanıt verdi: Orta halin biraz üstünde bir aileydik 20:57 Canlı yayında pahalı paltosu soruldu, Veyis Ateş ailesiyle yanıt verdi: Orta halin biraz üstünde bir aileydik Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel 11'i 20:32 Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel 11'i Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış

Son Dakika Haberleri
18:38 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
18:21 Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı
18:07 EURO 2020 E Grubu'nda oynayan İsveç, Slovakya'yı 1-0 farkla mağlup etti
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
Merkel ve Macron'dan ortak Türkiye mesajı: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var Merkel ve Macron'dan ortak Türkiye mesajı: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var         
00:18
Diyarbakır'da AK Parti binasına saldırı! 2 kişinin gözaltına alındığı olay kamerada Diyarbakır'da AK Parti binasına saldırı! 2 kişinin gözaltına alındığı olay kamerada         
23:10
Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni         
22:36
Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti         
22:20
Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti         
20:46
Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı         
18:06
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 01:05:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement