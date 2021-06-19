Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı

Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'in yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki çekti. Nisan ayında Fatih Terim görevi bırakmalı diyen Şirin, son yaptığı paylaşımda seçilecek başkanın Terim'le yola devam etmesi gerektiğini söyledi.

"GALATASARAY TARAFTARI SON BİR HİZMET BEKLİYOR"

Sebahattin Şirin daha önce yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

"İLK TERCİH FATİH TERİM HOCAMIZ OLMALIDIR"

Başkanlık seçimi öncesi Fatih Terim'in takımdaki geleceğine ilişkin bir paylaşım daha yapan Sebahattin Şirin bu sefer hocayla yola devam edilmesi gerektiğini söyledi. Şirin, sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gören paylaşımında, "Hangi aday seçilirse seçilsin ilk tercihi ve önceliği bu belirsiz süreci en iyi yönetebilecek Fatih Terim hocamız olmalıdır" ifadelerini kullandı. Taraftarlar bu paylaşımın altına, "Hocaya sırt çeviren sen ve ekibindin. Çık özür dile" şeklinde yorumlar yaptı.

Sebahattin Şirin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Paylaşıma gelen tepkiler şöyle: