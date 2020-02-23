Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı - Son Dakika Spor

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı

18 dakika önce

Galatasaray taraftarları, Kadıköy deplasmanında olay yaratan bir harekete imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu tribünlere para attı.

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı, System.String[]

Fenerbahçe ile Galatasray arasındaki dev derbi öncesinde deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları flaş bir harekete imza attı.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNE PARA ATTILAR

Sarı-kırmızılı tribündeki bir takım taraftarlar, Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasını hedef aldı ve tezahüratlarla birlikte sarı-lacivertli tribünlere para attı.

Bu hareketlerin üzerinde, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları küfürlü tezahüratlarla atışmaya başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:14 
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YORUMLAR (3)
  • Lazkopat: Yahu hesap numarasını verin,bizde yardımcı olalım.Hem bugün Ersun hocanın tazminatına destek olmuş olurum.Fenerbahçe bu onbirle geçen seneki yerinden ayrılmaz,geleneği bilmem. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır


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