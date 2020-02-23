Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi - Son Dakika Spor
Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi
12 dakika önce
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e geldi. Polis bazı taraftarları gözaltına aldı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Galatasaray taraftarı stada ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda buluşan sarı-kırmızılılar yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 30 otobüslük konvoyla Kadıköy'e geldi. Tezahüratlar eşliğinde stada gelen taraftarlardan bazıları, taşkınlık çıkardığı için polis tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL
Son Dakika Gomis'in derbi öncesi yaptığı gönderme, Fenerbahçelileri kızdırdı Felipe Melo'dan Ülker Stadı için çarpıcı sözler: Orası bizim balo salonumuz Her derbi öncesi Fenerbahçelilerin paylaştığı Yusuf Fahir Baba kimdir? Derbi öncesi olay! Bir otobüs dolusu taraftar, karakola götürüldü