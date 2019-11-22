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Galatasaray taraftarı Öğretmenler Günü'nü unutmadı
6 saat önce
Galatasaray taraftarları, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle Başakşehir maçında pankart açtı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
Galatasaray taraftarları, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle Başakşehir maçında pankart açtı.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Taraftarlar, maç öncesi seremoni sırasında tribünlerden '24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz' yazılı pankart açtı. Öğretmenlik yapan Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit olmuştu.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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