Son Dakika Haberleri: Galatasaray taraftarı Taksim'de toplandı
Son Dakika Güncel Galatasaray taraftarı Taksim'de toplandı

Galatasaray taraftarı Taksim'de toplandı

12 dakika önce

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplandı.

Galatasaray taraftarı Taksim'de toplandı, System.String[]

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplandı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak. Kritik müsabaka öncesinde yaklaşık 2 bin 500 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını derbide yalnız bırakmayacak. Derbi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplanan Galatasaray taraftarı, meşale ve tezahüratlarla maçın havasına saatler öncesinde girdi. Taraftalar, iki ayrı güvenlik kontrolünde polisler tarafından aranarak, deplasman tribününe girmek için yola çıktı.

Öte yandan stada doğru hareket eden bazı Galatasaraylı taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

(Güven Mert Ercan - Bora Akyol - Uygar Aydın - Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray, Beşiktaş, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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