Galatasaray taraftarı yönetimi protesto ederek istifaya davet etti - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Galatasaray Nef Stadı'nda oynanan maçın ardından tribünlerde "yönetim istifa" şeklinde tezahürat yapan sarı-kırmızılılar, bu tepkilerini stat dışında da sürdürdü.

Protokol tribünü önüne gelen bir grup taraftar, istifa yönündeki tezahüratlarına devam etti. Güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, taraftarları protokol tribünün önünden uzaklaştırdı.