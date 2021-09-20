Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı

Ali Kublay:

Bunlar herhalde iyice bu adı sanki bu olaylar yeni başladı 50 sene önceye hoca sen top oynarken küfür edilirdi iyi adamlar milyonları alacak ama basarısuzlıkta kimse sesini çıkarmıycak ıslıkla mıyaca oldu akşam evlerine 2 kilo baklavada gönderelim dünyanın neresinde böyle bir takım var. Git. Orayı çalıstır okul takımımı. Bu