Galatasaray Taraftarından Anlamlı Pankartlar
1 saat önce
Galatasaray-Benfica maçında tribünleri dolduran taraftarlar, İstanbul Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 asker için, uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala ve Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangında ölenler için pankartlar hazırladı.
Galatasaray- Benfica
maçında tribünleri dolduran taraftarlar, İstanbul Çekmeköy
'de helikopter kazasında şehit olan 4 asker için, uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala
ve Brezilya
ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangında ölenler için pankartlar hazırladı.
UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu'nda Galatasaray ile Benfica arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla Türkiye
'de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı. Taraftarlar, İstanbul Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 asker için, Manş Denizi
'nde düşen uçakta vefat eden futbolcu Emiliano Sala ve Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangında vefat edenler için pankartlar açtı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:17 Kaynak: İHA
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