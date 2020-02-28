Galatasaray taraftarından biletlere büyük ilgi! Derbi aşkına 50 bin Aslan

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'ın 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de sarı kırmızılı camiada etkisini gösterdi. Ligin kalan bölümünde Türk Telekom Stadyumu'nda tamamen dolu tribünlere oynamak isteyen yönetim harekete geçerken, sezon başından bu yana uygulanan 'bilet devir sınırlaması'nı pazar günkü Gençlerbirliği maçı için kaldırdı. Kombineler dışında kalan 7 bin koltuk da satışa çıkarken, taraftarlar adeta biletlere hücum etti. Türk Telekom Stadı'ndaki zorlu randevu için satılan biletlerin 5 bin 500'ü satılırken, maça üç gün kala kalan 1500 bilet sahibini beklemeye başladı.



BEŞ MAÇLIK KOMBİNE



'50 bin Aslan' sloganı ile yola çıkan Galatasaray yönetimi, ayrıca G.Birliği karşılaşması dahil olmak üzere Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak 5 maç için özel bir kombine satışına başladı. Pazar günkü maçın kapalı gişe olmasını bekleyen yönetim, alınacak olası galibiyetle birlikte şampiyonluk adına satışa sunulan özel kombine paketinin satışlarının patlamasını bekliyor. Gençlerbirliği maçından sonra Galatasaray iç sahada sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe ile oynayacak.



