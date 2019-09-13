Son Dakika Haberleri: Galatasaray taraftarından TFF'nin kararlarına tepki
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Galatasaray taraftarından TFF'nin kararlarına tepki

1 saat önce

Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararlara tepki olarak Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında sessizce oturma eylemi yaptı.

Galatasaray taraftarından TFF'nin kararlarına tepki, System.String[]

Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararlara tepki olarak Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında sessizce oturma eylemi yaptı. Taraftarlar ayrıca çeşitli pankartlar açarak kararları protesto etti.


Galatasaray taraftarları, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa maçında Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dönemde verdiği kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı', 'Biz buradayız, durdursanıza Galatasaray'ı', 'Galatasaray tek, siz hepiniz' ve 'Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak' ve 'Galatasaray'ın Galatasaray'dan başka dostu yoktur' pankartları açarak tepkilerini ortaya koydu.


Taraftarlar ayrıca maçın ilk 3 dakikasında koltuklardan kalkmayıp, sessiz kalarak oturma eylemi gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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