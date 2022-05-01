Galatasaray taraftarından yönetime tepki - Son Dakika
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Galatasaray taraftarından yönetime tepki

01.05.2022 22:28
Galatasaray taraftarından yönetime tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Sivasspor maçında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, Sivasspor maçında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Sivasspor'a 3-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadelede Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

Maç öncesinde de takım kadroları anons edilirken, Teknik Direktör Domenec Torrent de ıslıklandı. Taraftarlar ayrıca futbolculara oynadıkları oyundan dolayı tepki gösterildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray taraftarından yönetime tepki
Galatasaray taraftarından yönetime tepki
Galatasaray taraftarından yönetime tepki

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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