Galatasaray taraftarını şaşırtan karar! 'Suçlu Steven Nzonzi mi?'

Sezon başında Roma'dan kiralanan futbolcu, takımın kötü gidişatına rağmen ortaya koyduğu futbolla taraftarlar tarafından övgü alan futbolcular arasındaydı.
Steven Nzonzi, Galatasaray'da yıllık net 3 milyon 250 bin Euro maaş alıyordu. Fransız orta saha, Roma'dan 1+1 yıllığına kiralanmıştı.
15 MAÇA ÇIKTI
Nzonzi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkarken 1 asist yapmıştı. Fransız futbolcu, Galatasaray'ın oynadığı son 3 resmi maça da ilk 11'de başlamıştı.
Galatasaray, taraftarları ise sosyal medyadan bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.
"TEK SORUMLU O MU?"
Taraftarlar, Twitter üzerinden yaptığı yorumlarda "Kötü gidişatın tek sorumlusu Nzonzi miydi?" yorumlarında bulundu.