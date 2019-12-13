Galatasaray taraftarını şaşırtan karar! 'Suçlu Steven Nzonzi mi?' - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray taraftarını şaşırtan karar! 'Suçlu Steven Nzonzi mi?' - Son Dakika Spor

Galatasaray taraftarını şaşırtan karar! 'Suçlu Steven Nzonzi mi?'

6 saat önce

Sezon başında Roma'dan kiralanan futbolcu, takımın kötü gidişatına rağmen ortaya koyduğu futbolla taraftarlar tarafından övgü alan futbolcular arasındaydı.

Galatasaray taraftarını şaşırtan karar! 'Suçlu Steven Nzonzi mi?', System.String[]

Sezon başında Roma'dan kiralanan futbolcu, takımın kötü gidişatına rağmen ortaya koyduğu futbolla taraftarlar tarafından övgü alan futbolcular arasındaydı.


Steven Nzonzi, Galatasaray'da yıllık net 3 milyon 250 bin Euro maaş alıyordu. Fransız orta saha, Roma'dan 1+1 yıllığına kiralanmıştı.


15 MAÇA ÇIKTI


Nzonzi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkarken 1 asist yapmıştı. Fransız futbolcu, Galatasaray'ın oynadığı son 3 resmi maça da ilk 11'de başlamıştı.


Galatasaray, taraftarları ise sosyal medyadan bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.


"TEK SORUMLU O MU?"


Taraftarlar, Twitter üzerinden yaptığı yorumlarda "Kötü gidişatın tek sorumlusu Nzonzi miydi?" yorumlarında bulundu.


Galatasaray, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:52 
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