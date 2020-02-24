Galatasaray Taraftarlar Derneği'nden Maraş'a ziyaret

Galatasaray'ın 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin yankıları devam ederken, Aydın'da çocukları ile kutlama yaparken havai fişek patlattığı gerekçesi ile hakkında kabahatler kanuna göre cezai işlem yapılan işadamı Gökhan Maraş'ın makamı ziyaretçi akınına uğradı. Sevinç kutlaması yarım kaldığı için Efeler Galatasaray Taraftarlar Derneği, Gökhan Maraş'ı ziyaret edip düzenleyecekleri kutlama gecesine davet ettiler.



Efeler Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı İlknur Kayar ve Genel Sekreter Ali Rıza Ergün, Gökhan Maraş'ı ziyaret ederek Galatasaray armalı çeşitli hediyeler sundular. Dün akşam kutlamaları yarım kaldığı için yarın yapacakları kutlamaya davet etmek için Gökhan Maraş'a ziyaret ettiklerini belirten Efeler Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı İlknur Kayar, "Gökhan Bey'in kutlaması yarım kaldığı için yarın akşam yapacağımız kutlamaya davet etmeye geldik" dedi.



"Gözaltı olayı yok, sadece kabahatler kanuna göre işlem yapıldı"



Dün gece derbiyi evinde oğulları ile birlikte izlediğini belirten Aydınlı İşadamı Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı ve ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "Ben Galatasaray taraftarıyım. İki oğlum var onlar da Galatasaraylı. Akşam maçı ailecek evimizde izledik. Maç bitiminde çocuklarım da çok mutlu oldu. Basit kutlamalarda kullanılan maytap benzeri bir havai fişek patlattık. Ses çıkınca polis geldi. Yasa gereği kabahatler kanuna göre işlem yaptı. Her vatandaş gibi biz de kesilen cezayı ödeyeceğiz. Ancak olay sanki gözaltına alınmışım ve Emniyet Müdürümüz Fenerbahçeli olduğu için bu işlem yapılmış gibi lanse edildi. Olay kesinlikle, basına yansıdığı şekilde değil" diye konuştu. - AYDIN