Galatasaray Taraftarları Deplasmanda Yalnız Bırakmadı
1 saat önce
Galatasaray taraftarları, deplasmandaki Kasımpaşa karşılaşmasında kendilerine ayrılan tribününü tamamen doldurdu.
Galatasaray
taraftarları, deplasmandaki Kasımpaşa
karşılaşmasında kendilerine ayrılan tribününü tamamen doldurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'ı taraftarları yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu'ndaki deplasman tribününü tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde ve maç sırasında tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:08 Kaynak: İHA
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