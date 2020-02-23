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Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -taraftarların kutlamasından detaylar KAHRAMANMARAŞ - Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Kahramanmaraş'da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:23 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-taraftarların kutlamasından detaylar KAHRAMANMARAŞ - Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Kahramanmaraş'da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.
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