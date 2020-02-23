Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı - Son Dakika

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Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
6 saat önce
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağlaması Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarlarca kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:28 Kaynak: AA
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağlaması Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarlarca kutlandı.
Maçın arından Faikbey Caddesinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar buradan şehir turu atmaya başladı.
Meşaleler yakarak caddede yürüyen taraftarlar "Şampiyon cimbom" tezahüratı yaptı. Taraftarlar daha sonra araçlarıyla şehir turu yaptı.
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