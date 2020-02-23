Son Dakika › Güncel › Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı - Son Dakika
Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı
6 saat önce
Galatasaraylı taraftarlarının kutlamaları Araç konvoyundan görnüm ERZİNCAN - Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağlaması Erzincan'daki sarı-kırmızılı taraftarlarca kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:37 Kaynak: AA
Galatasaraylı taraftarlarının kutlamaları
Araç konvoyundan görnüm ERZİNCAN - Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağlaması Erzincan'daki sarı-kırmızılı taraftarlarca kutlandı.
Son Dakika Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi