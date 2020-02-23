Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı - Son Dakika Spor

Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı

6 saat önce

Amasya'da Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı.

Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı, System.String[]

Amasya'da Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray taraftarları galibiyeti doyasıya kutladı.


Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yılın ardından mağlup etmesi Amasya'da coşkuyla kutlandı. Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorun ardından ezeli rakibini deplasmanda 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray'da galibiyet coşkusu yaşanıyor. Yurdun dört bir yanında zaferi kutlayan sarı-kırmızılılar, caddelerde ve sokaklarda şampiyonluk tezahüratları yaptı.


Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı. - AMASYA

Galatasaray, Fenerbahçe, Amasya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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