Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı - Son Dakika Spor

Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı

13 dakika önce

Kutlama yapan araç konvoyu Bayrak sallayan taraftarlar Kutlama yapan taraftarlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı.

Kutlama yapan araç konvoyu

Bayrak sallayan taraftarlar

Kutlama yapan taraftarlar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı.

Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı

Galatasaray, Fenerbahçe, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:53 Kaynak: AA
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