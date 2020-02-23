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Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı
13 dakika önce
Kutlama yapan araç konvoyu Bayrak sallayan taraftarlar Kutlama yapan taraftarlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:53 Kaynak: AA
Kutlama yapan araç konvoyu
Bayrak sallayan taraftarlar
Kutlama yapan taraftarlar
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Galatasaray taraftarları Fenerbahçe galibiyetini kutladı.
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