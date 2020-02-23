Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı - Son Dakika

Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı
6 saat önce
Ardahanlı taraftarlarının sevinç gösterileri Kongre Caddesinde bazı araçların konvoy yapması ARDAHAN - Ardahan'da, Galatasaray taraftarları maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:05 Kaynak: AA
Ardahanlı taraftarlarının sevinç gösterileri
Kongre Caddesinde bazı araçların konvoy yapması ARDAHAN - Ardahan'da, Galatasaray taraftarları maçın ardından büyük sevinç yaşadı
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