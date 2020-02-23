Galatasaray taraftarları maçın ardından büyük sevinç yaşadı - Son Dakika

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Galatasaray taraftarları maçın ardından büyük sevinç yaşadı
6 saat önce
Balıkesir'deki Galatasaray taraftarlarının sevinç gösterileri BALIKESİR - Galatasaray taraftarları maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:10 Kaynak: AA
Balıkesir'deki Galatasaray taraftarlarının sevinç gösterileri BALIKESİR - Galatasaray taraftarları maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
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