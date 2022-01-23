Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya davet etti - Son Dakika

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 yenilmesinin ardından taraftarlar yönetime büyük tepki gösterdi ve istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak düşme potasına yaklaşması, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti. Bir grup taraftar protokol çıkışına gelerek yönetimi protesto etti. Çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale ederek taraftarları dağıttı.

(İHA)